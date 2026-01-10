Зюлкяр напуска „Шербет от боровинки“

Актьорът Бахтияр Мемили, който играе Зюлкяр в “Шербет от боровинки”, напуска сериала. Според турските медии, зрителите ще го видят за последно на екрана в епизод 119. Продуцентите не разкриват причината за това решение. Новината изненада феновете на поредицата. Въпреки че Зюлкяр не е водещ герой, без да влияе върху сюжета, все пак е тясно свързан с Нилай. Самият Бахтияр не коментира решението.

Сега зрителите са сериозно притеснени за съдбата на Зюлкяр, тъй като е известно, че сценаристите елиминират герои, като внезапно ги отстраняват. Някои източници на спойлери вече съобщиха, че Зюлкяр ще подслуша разговор на Тунджай и ще научи информация, която не би трябвало да знае, за което ще плати с живота си. Няма обаче потвърждение на тези слухове. Забележително е, че зрителите ще могат да видят Рюзгар отново - Йигит Киразджи се завърна на снимачната площадка, а Фатих Гюхан, който играе Имам Илхами, ще се присъедини към него съвсем скоро.

Трудно е да се каже дали напускането на Зюлгяр ще окаже някакво влияние върху рейтингите. Тъжното е, че героят на Бахтияр беше любим на много зрители и сега той се присъединява към редиците на “старите” персонажи, от които сценаристите искат да се отърват.