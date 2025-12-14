Джемре Байсел живее на сметището

Актрисата играе главна роля в “Лейля: Любов и справедливост”

От 12 декември в ефира на bTV Story стартира премиерният сериал “Лейля: Любов и справедливост”. Епизодите ще вървят всяка делнична вечер от 20:00 ч.

Животът на малката Лейля (Джемре Байсел), загубила без време болната си майка, се превръща в непрестанна битка за оцеляване, след като баща є - Хилми (Уур Аслан) се жени повторно за користната и манипулативна Нур (Гонджа Вуслатери). Зад фасадата на перфектната съпруга тя крои коварен план заедно със своя любовник - да убеди Хилми да продаде семейния дом, да откраднат парите да изчезнат завинаги. Заслепен от любовта си към Нур, Хилми є има пълно доверие и не вижда как тя подлага на непрестанен психически и физически тормоз невръстната Лейля.

Младото момиче успява да усети заплахата, дочувайки разговор между Нур и любовника є. Тя предупреждава баща си, но в момента, в който Хилми разкрива истинското лице на Нур, намира смъртта си, блъснат по невнимание от футболната звезда Туфан (Халил Ибрахим Джейхан). Трагичният инцидент преплита безвъзвратно съдбите на двете семейства от различни светове. Съкрушен от вина, че е причинил смъртта на невинен човек, Туфан предлага брак на вдовицата Нур - решение, което директно я изстрелва в едно от най-влиятелните семейства в Турция.

Нур вижда в това не само шанс за нов, охолен живот и социално издигане, но и възможност да заличи всички следи от миналото си, включително най-голямата заплаха за плановете си - Лейля. Злодейката изпраща момичето на сметището, където тя самата е израснала, убедена, че така ще се отърве от нея завинаги. Но именно там Лейля среща Джино - момче, с което се сприятелява и изгражда силна връзка, без да подозира, че той всъщност е биологичен син на Нур.

Впоследствие Нур осиновява Джино и променя името му на Дживан, без да разкрива пред Туфан, че е негова истинска майка, а Лейля е принудена да оцелява сама в периферията на обществото, изграждайки непримирим характер. От плахо момиче тя се превръща в уверена и образована млада дама, водена единствено от жаждата за отмъщение. Години по-късно Лейля се появява отново в живота на Нур, но този път под друга самоличност - като новата шеф-готвачка в имението на Туфан - Ела. Лейля бързо успява да спечели доверието на Нур и търпеливо и методично подрежда своя план за отмъщение, изучавайки навиците, слабостите и отношенията в семейството.