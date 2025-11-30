Взеха книжката на Бирдже Акалай - карала пияна

Името на Бирдже Акалай отново е в новините, не заради нов проект, а заради инцидент, в който тя беше основната заподозряна. Шофьорската книжка на актрисата беше отнета за каране в нетрезво състояние. Звездата от “Черно-бяла любов” беше задържана на 20 ноември от пътната полиция в района на Бешикташ, с ниво на алкохол в кръвта от 1,12 промила.

Пътната полиция незабавно конфискува шофьорската книжка на турската звезда. Бирдже ще трябва да плати и голяма административна глоба. Самата актриса отказа коментар.

Шофирането в нетрезво състояние далеч не е първият инцидент на Акалай. Преди това тя беше задържана по подозрение за употреба и насърчаване на употребата на незаконни вещества. Тестовете за наркотици се оказаха положителни, въпреки че самата актриса твърдеше, че е приемала само лекарства, предписани от лекаря є.

Някои турски фенове вече твърдят, че Бирдже е “настъпила някого по мазола” в Турция, поради което “я издирват”.

Други свързват арестите на актрисата с откритата є подкрепа за Айше Баръм, мениджър на известни личности, която беше арестувана по подозрение в планиране на държавен преврат. Преданите почитатели на Акалай сериозно се опасяват, че скандалите с наркотици и шофиране в нетрезво състояние могат да повлияят негативно на бъдещата є кариера.