„Завинаги с теб“ тръгва по bTV

Новият ливански сериал “Завинаги с теб” ще се излъчва всеки делник от 13:00 ч. на мястото на “1001 нощ”. В главните роли влизат Дафер Л`Абидин, Кармен Бсайбес и Такла Шамун.

“Завинаги с теб” разказва драматичната любовна история на красивата Сурея и харизматичния бизнесмен Фарес, както и нейната битка да спечели одобрение в имението на властното му семейство. Тя трябва да преодолее враждебността на свекърва си, докато двамата се борят да запазят любовта си в дом, изпълнен със съперничество, снобизъм и ревност.

Сурея израства като сираче в Бейрут и се налага бързо да порасне, изкарвайки прехраната си като певица в нощен клуб, когато среща Фарес и скромният є живот се променя завинаги. Романсът им води до сблъсък на култури, като майката на Фарес - Лейла, се стреми да защити силните семейни традиции. Лейла крои планове да омъжи Фарес за дъщерята на своя приятелка, но той е решен да запази връзката си със Сурея, въпреки враждебността, с която тя се сблъсква.

Двамата трябва да останат твърди, ако искат да победят съперничеството, измамата и желанието за отмъщение на хората около тях. Фарес се изправя и срещу изненадващ враг, който внезапно се появява и преобръща събитията. Имението на семейство Дахер, което се е запазило с цялото си великолепие през почти четири века, ще бъде разтърсено до основи и всеки член на семейството ще плати нужната цена.