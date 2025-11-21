Ибрахим Челиккол се завръща с два големи проекта

Талантливият Ибрахим Челиккол се готви да дебютира с два амбициозни проекта, които засне през 2025 г. Актьорът си сътрудничи с видни продуценти от “Disney Plus” и “Dass Yap?m”. Тези развития, които откриват нова глава в кариерата му, вълнуват както неговите фенове, така и любителите на телевизионните сериали.

В първата поредица “Ayna” (“Огледало”), Ибрахим Челиккол ще изпълнява главната роля и по този начин прави нова стъпка в кариерата си в дигиталните проекти. Опитната Хюля Гезер е режисьор на сериала, а Серкан Йорюк е автор на сценария. Челиккол си партнира с други талантливи актьори като Бурджу Бириджик и Аслъ Енвер. Този проект е един от най-очакваните в индустрията.

Другата поредица с негово участие “Док”, ръководена от продуцентите Селен и Берке Севиген, ще се появи премиерно през първите месеци на новата година. Със силния си актьорски състав и завладяващ сюжет, “Док” е готов да направи фурор в телевизионния свят. С този проект Челиккол се стреми да затвърди успеха си както в телевизията, така и в дигиталните платформи. Вероятно Ибрахим ще направи значителен скок напред в кариерата си благодарение на тези два сериала. Актьорът, от когото се очаква да достигне до по-широка публика както в страната, така и в чужбина, е готов да се превърне в едно от най-обсъжданите имена на новия сезон.