„Диво сърце“ с премиера у нас

Хитовата турска поредица “Диво сърце”, позната на зрителите с оригиналното си заглавие “Див”, ще направи своя дебют по NOVA на 4 декември. Всеки делничен ден от 15:00 ч. сериалът ще проследява историята на отвлечено малко момче, което ще се превърне в млад мъж с несломим дух.

Пътят на Али започва в сплотеното му семейство, от което е отнет. Той преживява много тежки моменти, но не губи себе си и вярата си в доброто, дори когато е принуден да започне да работи за похитителите си.

След години на лишения той открива начин да избяга, а с него тръгват и няколко приятели, с които започват своя нов живот. Али сменя името си и вече всички го наричат Яман. Младият мъж устоява на ударите на живота и успява да запази душата си чиста. За него всичко се променя, когато среща Рюя - красиво момиче от богато и влиятелно семейство.

Обстоятелствата, при които се запознават са много сложни - Яман є помага в момент, когато тя е на път да загуби приятеля си. Рюя е благодарна за оказаната помощ, а спасяването на момчето е началото на поредица от сблъсъци между двамата мъже. Какво ги свързва освен желанието да бъдат с дамата, която ги е очаровала?

В главната роля в “Диво сърце” зрителите на NOVA ще видят успешния актьор Халит Йозгур Саръ.