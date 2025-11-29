Джихан Албора е любимият мафиот на зрителите

Традиционно се смята, че мафията и нейните членове са изключително зли и е невъзможно да се харесат на обикновените хора. Но много фенове на турски сериали не са съгласни с това общоприето схващане. Наскоро в социалните мрежи беше проведена анкета, в която зрителите изброиха любимите си членове на мафията от екрана и класацията беше оглавена от Джихан Албора от “Далечен град”.

Контрабандата не е престъпление, а често срещано средство за оцеляване за много фамилии. Така се успокоява семейство Албора, знаейки, че докато Джихан е на власт, нищо няма да им се случи. Този студен, жесток и изключително опасен мъж е готов на всичко за близките си. Срещата с Аля събужда отдавна забравени чувства в душата му и зрителите виждат, че той изобщо не е опасно чудовище, а обикновен човек, който е способен на любов и състрадание.

Турският сериал “Далечен град” донесе на Озан Акбаба, който влиза в ролята на подлия мафиот, световна слава и зрителите със сигурност никога няма да забравят неговия Джихан Албор. В реалния живот актьорът е достоен, честен и много отговорен човек.

В свое интервю Озан признава, че има силни прилики в характерите между него и Джихан, което е и причина така успешно да изиграе ролята.