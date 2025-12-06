Ирем Хелваджиолу се развежда месеци след раждането

Ирем Хелваджиолу се развежда със съпруга си Урал Каспар. Преди малко повече от месец турската звезда му роди дъщеря, която нарекоха Сора. Тогава бизнесменът не скри радостта си от раждането на бебето. На страницата си в социалните мрежи той написа, че е много благодарен на съпругата си за дъщеря им. Феновете редовно ги виждаха двамата с детето на разходки и смятаха семейството им за стабилно и спокойно. Но според турските медии Хелваджиолу и Каспар са решили да се разведат. Това трудно решение се оказало взаимно, но какво точно е подтикнало младите родители да го вземат, остава неизвестно.

Ирем винаги е споделяла, че мечтае за семейство и дете, а сватбата є с Урал се състоя само защото тя лично предложи брак на бизнесмена. Новината за предстоящия развод на турската звезда беше пълен шок за обществеността. Феновете на Хелваджиолу са сигурни, че раздялата е логичен завършек на любовната история на актрисата.