Серенай Сарикая: „Проблемът ми е със самата мен“

Серенай Саръкая позира за корицата на ноемврийския брой на списание “InStyle”. Известната актриса, която си взе почивка от телевизионните проекти призна: “Всъщност съм в наистина добър етап от живота си. Исках да си взема почивка, да си дам време да се обновя и усъвършенствам. Нещата вървят гладко, точно както планирах. Противно на това, с което бях свикнала, съм в по-спокоен период. Черпя храна от други източници, опитвам се да се укрепя отвътре и имам нужда да остана по-изолирана”.

Саръкая заяви, че обича да изследва задълбочено човешкото поведение и мотивации и вярва, че това добавя специална дълбочина към професията є: “Започнах това задълбочено изследване първо със себе си, а после и с околните. Мога да прекарам часове просто седейки, наблюдавайки хората и чудейки се какви биха могли да бъдат техните истории. Всъщност това е едно от любимите ми занимания, когато съм сама. Никога не съм таяла предразсъдъци към някого. Макар че е невъзможно да разбереш напълно околните, може би подходът към тях ми е помогнал да се чувствам по-малко наранена.”

Серенай Саръкая даде откровен отговор на въпроса с кой аспект от себе си се гордее най-много: “Дори и да не е гордост, има нещо, което научих рано, преди да се поддам на детската амбиция, което направи живота ми по-лесен. Това е, че не се състезавам с никого освен със себе си. Успехът понякога може да изглежда като достигнато място, прекрачен праг. Проблемът ми винаги е бил със самата мен. С детски ентусиазъм винаги съм била нетърпелива да разбера себе си, да открия, да се развивам, да напредвам. Никога не съм се страхувала от падане или от ставане. Като Серенай, аз просто се стремя да живея истинското си аз. Защото, когато хората се фокусират единствено върху успеха, те забравят какво ги прави щастливи. Затова винаги се питам: “Добра ли съм? Щастлива ли съм?” Обичам живота и всичко, свързано с него.”