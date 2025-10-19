Дилин Дьогер е подложена на жесток тормоз

Звездата от “Далечен град” Дилин Дьогер, която играе Зерин Албора-Байбарс, стана жертва на мащабна кампания на тормоз в социалните медии. Всичко започна, след като Чагла Шимшек, която е в ролята на Ипек, новата приятелка на Кая, се присъедини към актьорския състав във финала на първия сезон. Скоро се появиха два фендома: КайЗер (Кая и Зерин) и КайПек (Кая и Ипек). И някои членове на втория турски фендом обявиха война на актрисата.

Тези хора не могат да приемат факта, че нито Дилин, нито който и да е друг актьор може да повлияе на сюжета - това е изключителна прерогатива на сценаристите. Редовно се създават нови акаунти в турските социални медии, за да се обижда Дилин Дьогер, като се тагват нейните колеги от актьорския състав и дори членове на семейството в историите им. В тези публикации актрисата, която играе Зерин, е подложена на най-гнусни обиди.

Някои членове на фендома на КайПек открито заявяват, че ще направят всичко, за да гарантират, че Дьогер ще напусне актьорския състав, тъй като Ипек, изиграна от Чагла Шимшек, е най-подходяща за приятелка на Кая. Дилин е критикувана за всичко: актьорската си игра, външния си вид, семейните си връзки и снимките си в социалните мрежи. Най-лошото е, че самата Чагла хареса една от тези публикации и по този начин мълчаливо насърчи тормоза над колежката си.

Докато атаките над Дилин в социалните мрежи не спират, самата актриса мълчи и игнорира всички нападки на хейтърите.