Афра Сарачоглу не търси любовта в прегръдките на богаташи

Актрисата стана известна с ролята си в „Златно момче“

Афра Сарачоглу е родена през декември 1997 г. в Едремит. Когато е на 9, родителите ѝ се развеждат и момичето се мести в Анталия с майка си. Бащата не търси срещи с нея и скоро Афра решава да скъса всички връзки с него. Главният човек в живота й нейната майка - Лютфийе работи усилено, за да осигури на дъщеря си всичко необходимо.

Едва на 13 Афра се замисля да започне да печели пари сама и Лютфийе става нейн импресарио. Така младото момиче подписва няколко доходоносни договора в моделния бизнес. Появява се за първи път на модния подиум на 14-годишна възраст, но не забравя за обучението си. След като завършва училище, постъпва във Факултета по литература в университета „Ескишехир Османгази“. С началото на актьорската си кариера обаче Сарачоглу си взема академичен отпуск, но многократно заявява, че все още иска да получи висше образование.

Афра дебютира в киното през 2015 г. с роля във филма „Най-красивата“, но участието ѝ е толкова незначително, че почти никой не знае за този дебют. През 2016 г. младата жена се явява на кастинг за филма „Втори шанс“ и получава ролята на Чичек, която й отваря вратите към света на голямото кино.

По-нататъшната кариера на младата турска звезда се развива бързо, тя участва във филми и сериали като „Г-жа Фазилет и нейните дъщери“, „Лошият човек“, „Любов ли е?“, „Добра игра“. Но телевизионният сериал „Златно момче“, в който играе главната героиня Сейран, донася на Сарачоглу световна слава. „Работих много усилено. Във всеки проект се опитвам да се изявявам по най-добрия възможен начин. Дисциплината и моята упоритост, вяра и труд ме доведоха до успех“, казва тя.

През 2018 г., на снимачната площадка на филма „Добра игра“, избухва афера между Афра и Мерт Язъджоглу. Двамата не споделят подробности от личния си живот с обществеността, но журналистите, са убедени че отношенията им ще завършат с брак. За изненада на всички през есента на 2022 г. турски блогъри пишат, че Сарачоглу има връзка с партньора си от „Златно момче“ Мерт Рамазан Демир. През лятото на 2023 г. в пресата се появяват техни съвместни фотографии от почивка, но самите актьори не потвърждават романса си. По време на снимките на последните епизоди на „Златно момче“ медиите съобщават, че Афра има ново гадже - египетският бизнесмен Мохамед Алсалуси. Актрисата обаче винаги подчертава, че държи да бъде финансово независима и никога не търси любовта в прегръдките на богаташи. „Още от малка се научих сама да се издържам и обичам всичко да купувам със собствени средства“ категорична е звездата.

Сарачоглу прекарва свободното си време с майка си или с приятели. Пътува много, обича сноуборд, танци, играе волейбол и рисува. В същото време не крие факта, че ако се чувства много уморена, предпочита да си стои вкъщи, където чете или гледа любимите си филми. Актрисата харесва животните, особено кучетата, вярвайки, че те са много по-добри от хората.