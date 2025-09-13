Синем Юнсъл води жестока битка за детето си

Актрисата играе главна роля в хитовия сериал „Далечен град“

Най-успешният турски сериал за последното десетилетие – „Далечен град“ – тръгва премиерно в ефира на bTV Story от 15 септември! Вълнуващата поредица обещава да завладее сърцата на зрителите с драматичната история на една майка, която попада в „далечните земи“ на покойния си съпруг и се сблъсква с неговото семейство, решено да отнеме единствения ѝ син като наследник на рода. Епизодите ще се излъчват всяка делнична вечер от 21:30 ч.

Аля Албора (Синем Юнсал) пристига от Канада в малкото китно селце Албора, разположено непосредствено до сирийската граница в провинция Мардин, заедно със своя 5-годишен син Дениз (Кузей Гезер). Поводът за посещението ѝ е печален – за да погребе съпруга си Боран (Бурч Кюмбетлиолу), който загива твърде млад при инцидент, и да изпълни последната му воля. Тя обаче дори не подозира, че именно там съдбата ѝ ще се промени завинаги и връщане назад няма да има…

Когато пристига в земите на Албора, Аля се сблъсква за пръв път със семейството на покойния си мъж, дало името си на селото. Фамилията е прочута в региона с властолюбието си, непреклонната си чест и безмилостните кръвни вражди, които води от векове. Младата вдовица е посрещната от семейството на Боран студено и враждебно. Опустошени от непримиримата загубата, те искат да задържат наследника на Албора – Дениз – в „далечните земи“, а нея да отпратят обратно, лишавайки я от единствения ѝ син. Аля осъзнава, че се е озовала в капан, от който няма изход, и търси начин да избяга заедно с Дениз. Това обаче се оказва повече от опасно начинание, което може да коства собствения ѝ живот.

Свекървата на Аля – Садакат (Гонджа Джиласун) – е жена с желязна ръка, чиято дума е закон в земите на Албола. Нейната власт и безкомпромисност превръщат живота на младата вдовица в истинска битка за оцеляване. Братът на Боран – Джихан Албора (Озан Акбаба) – е отдаден на това да защитава семейството си, но срещата му с Аля обещава да преобърне живота и на двамата завинаги. Макар да е твърд и решителен, той постепенно започва да се разкъсва между дълга към рода и състраданието, което изпитва към майката на племенника си. Дали Джихан ще успее да предотврати отнемането на малкия Дениз от Аля и дали между двамата е възможно да се роди любов, достатъчно силна, за да се противопостави на вековните порядки, зрителите ще разберат от 15 септември, всяка делнична вечер от 21:30 ч. по bTV Story!

По повод ексклузивния старт на „Далечен град“ в България веднага след края на първия му сезон в Турция, bTV Story организира игра във фейсбук страницата на канала. Всички зрители могат да се включат в предизвикателството, посочвайки в коментар името на „далечен град“, а един от тях ще спечели екскурзия за двама до магичното място в Турция, където ще имат възможност да посетят снимачната площадка на сериала и да се срещнат отблизо с актьорите.