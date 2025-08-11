Първи кадър от нов сериал по „Гордост и предразсъдъци“

Поредица в шест епизода

Екранизация по класиката на Джейн Остин

Джак Лаудън в ролята на Дарси

От стрийминг платформата Netflix са се заели да правят нова интерпретация на „Гордост и предразсъдъци“, която несъмнено ще предизвика интерес, като се има предвид колко популярна продължава да е книгата на Джейн Остин, съобщава специализираното издание operationkino.net.

Джейн Остин

Очевидно проектът е с приоритет за платформата и се развива страшно бързо, до степен, че снимките вече са започнали и дори получаваме първия официален кадър от продукцията. „Гордост и предразсъдъци“ в този си вариант ще бъде лимитиран сериал от шест епизода, който ще се фокусира върху всички детайли от обичания роман на Остин, като начело на проекта е Доли Алдертън. Всеизвестните Елизабет Бенет и г-н Дарси ще бъдат изиграни съответно от Ема Корин и Джак Лаудън, а в ролята на г-жа Бенет ще видим Оливия Колман.

Първата снимка, в която откриваме г-жа Бенет с многото ѝ дъщери в техните типични за епохата рокли, можете да видите сега, след което ще споделим останалата част от обявения кастинг. Неизненадващо е, че Netflix с техните безкрайни възможности освен тримата страхотни актьори в главните роли са кастнали и всички поддържащи персонажи с познати и впечатляващи представители на английската сцена. Руфъс Сюъл ще бъде г-н Бенет, Дарил МакКормак ще изиграе г-н Бингли, приятеля на Дарси, Луи Партридж ще бъде г-н Уикам, Фиона Шоу ще бъде лейди Катрин де Бург, а Джейми Деметриу ще бъде г-н Колинс. Към тях се присъединяват също Фрея Майвър, Реа Норууд, Сиена Кели, Хоупи Париш, Холи Ейвъри, Анджана Васан, Себастиан Арместо, Роузи Кавалиеро, Сафрън Кумбър, Джеймс Драйдън, Джъстин Едуардс, Джеймс Норткоут, Елоиз Уеб и Изабела Сърмън.

Ето какво казва създателката на новата екранизация Доли Алдертън за проекта: „Веднъж на поколение, нова група от хора получава възможността да разкаже тази прекрасна история и се чувствам страшно щастлива, че съм една от тях. Гордост и предразсъдъци е първоизточника на романтичната комедия и е истинска радост да се гмурна отново в страниците ѝ, за да намеря някои познати и някои нови начини да оживя тази обичана книга. Заедно с Еурос Лин като режисьор на страхотния ни актьорски екип, сме много развълнувани да представим отново тези забавни и сложни герои на онези, които нареждат Гордост и предразсъдъци сред любимите си книги, както и на онези, които още не са се запознали с Лизи и г-н Дарси.“