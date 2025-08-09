Гаджето на Джан Яман е жертва на домашно насилие

В края на юни тази година стана известно, че Джан Яман има нова жена до себе си - популярната диджейка Сара Блума. Връзката им обаче беше критикувана заради скандалните им лудории. Освен това италианската преса писа, че Сара е омъжена жена и има дете.

Джан и Сара активно публикуваха снимки от почивката си в Бодрум, а след завръщането си в Италия, Блума направи шокиращо изявление и публично обвини бившия си партньор в домашно насилие. Тя публикува и няколко снимки, потвърждаващи думите ѝ. „Дълго време мълчах, но сега ще кажа истината. Разделихме се с бащата на детето ми много преди да срещна Джан Яман. Заради сина ми се опитах да поддържам контакт, но се сблъсках с физическо и психическо насилие. Сега той ми пречи да общувам с детето, но поверих случая на адвокати“, каза тя.

С това изявление Сара отрече слуховете, че е изоставила детето и съпруга си заради аферата с Джан Яман. Обществото беше разделено на два лагера - едните подкрепиха диджейката, а други казаха, че тя първо трябва да реши семейните си проблеми и да установи контакт с детето, а едва след това да изгради нова връзка.

Джан Яман подкрепи любимата си. Под публикацията ѝ в социалните мрежи той остави кратък коментар: „Аз съм до теб.“ Феновете му са сигурни, че актьорът ще използва правните си познания и не само ще защити Блума от бившия ѝ съпруг, но и ще ѝ помогне да си върне детето.