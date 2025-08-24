Енгин Акюрек и Афра Сарачоглу търсят любовта

Минисериалът „Истанбул, моя любов“ се представи премиерно в платформата YouTube, като моментално привлече вниманието на зрителите с необичайния си формат и звездния си актьорски състав. Главните роли са изпълнени от талантливите актьори Енгин Акюрек и Афра Сараджоглу.

Компактният формат на сериала изумява със своята ефективност: само 10 епизода от по 3 минути разкриват дълбока история за любовта, технологиите и съвременния свят. Режисьорът Озан Аджиттан създаде проект, който не само забавлява, но и те кара да се замислиш за ролята на изкуствения интелект в човешките взаимоотношения.

Централната тема на сериала е възможността да се намери истинска любов с помощта на технологиите. Афра Сараджоглу играе ролята на разработчик на уникална система за изкуствен интелект, а Енгин Акюрек въплъщава образа на бизнесмена Тан, който става участник в експеримента. Тяхната конфронтация се разгръща на фона на живописни гледки към Истанбул. Локациите на сериала придават допълнителен ефект на проекта.

Популярността на поредицата надмина всички очаквания: първият епизод натрупа 7,5 милиона гледания в YouTube, а в социалните мрежи, особено TikTok, броят на гледанията достигна 15 милиона.