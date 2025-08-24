"В твоите ръце" тръгва по bTV Story

Медицинската драма "В твоите ръце" стартира премиерно по bTV Story от 23 август и ще се излъчва всяка събота и неделя от 22:00 ч. по два епизода. Главната роля е поверена на младата италианска звезда Лука Арджентеро, който печели зрителите с харизматичното си излъчване и силно емоционално присъствие на екрана.

"В твоите ръце" е вдъхновен от истинската история на д-р Пиерданте Пичони, чийто живот се променя напълно след инцидент и от отдаден лекар той става пациент, а от учител, се превръща в ученик. Историята е разказана през погледа на д-р Андреа Фанти (Лука Арджентеро), блестящ ръководител на катедра по вътрешните болести, чийто животът се преобръща след черепно-мозъчна травма. Той оцелява, но губи памет за последните дванадесет години от живота си.

Без спомените си, Андреа се събужда в напълно непознат свят, в който близките му са непознати, новите отношения се забравят, а неговите медицинските триумфи са почти безвъзвратно изгубени. Болницата е единствената място, в което се чувства като у дома си и където трябва да възстанови своя живот като пациент, съпруг, баща и в крайна сметка като лекар - едно дълго и трудно пътуване към собствената идентичност в търсене на отговор на въпроса "Кой съм аз?".