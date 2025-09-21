Джоди Фостър е обсебена от зловещ сериал

„Зоната на здрача“ промени телевизията завинаги

Някои телевизионни сериали се забравят веднага щом свършат надписите, докато други се превръщат в своеобразно убежище, източник на утеха и вдъхновение, към който се връщаме отново и отново. И докато мнозина избират леки комедии или топли драми, известната актриса Джоди Фостър от години има съвсем различен фаворит.

Повечето хора избират комедийни сериали като „Приятели“ или драми, в които всички проблеми се решават с топъл разговор и прегръдка, за повторно гледане. Успокояващо е да се върнем към познати светове, които ни напомнят за детството или за по-щастливи времена. Но Фостър, която е израснала в светлината на прожекторите и е изложена на света на славата от тригодишна възраст, има необичаен избор - култовия научнофантастичен телевизионен сериал от антологията на ужасите „Зоната на здрача“.

Нейното очарование от поредицата е очевидно в ролите, които избира. Независимо дали играе агент на ФБР в „Мълчанието на агнетата“ или майка, криеща се с дъщеря си в „Паник стая“, Фостър постоянно избира истории, които изследват тъмните кътчета на човешката психология, което е ясно отражение на влиянието, което „Зоната на здрача“ оказва върху нея.

Актрисата е превърнала любовта си към сериала в ежегодна традиция. „Всяка година е като 48-часов маратон, непрекъсната „Зона на здрача“. Това е любимото ми нещо“, казва тя пред списание „Емпайър“.

Въпреки че е обхванала почти всеки жанр в кариерата си, любовта ѝ към „Зоната на здрача“ ясно отразява склонността ѝ към роли, които изследват най-дълбоките и провокативни аспекти на човешкото съществуване, доказвайки, че детските мании наистина никога не ни напускат. Емблематичният сериал на Род Стърлинг, излъчен за първи път през 1959 г., разширява границите на реалността, въвеждайки зрителите в свят на пътуване във времето, двойници, обитавани от духове кукли и дистопични видения. Всеки епизод отвежда публиката в обезпокоителни пейзажи, сливайки свръхестествен ужас и научна фантастика по начин, който променя телевизията завинаги.

Сериалът представлява колекция от самостоятелни истории, всяка с различни персонажи. Темите се въртят около мистичното, тайнственото, абсурдното и ужасяващото, поставяйки главния образ в нетипична ситуация. Сюжетът, вариращ от трагичен до комичен, винаги завършва с неочакван край и морална поука.

„Зоната на здрача“ добива изключителна популярност в Америка и служи като модел за телевизионните антологии. Род Сърлинг печели две награди „Еми“, през 1960 и 1961, за „най-добър сценарий“ и награда „Златен глобус“ за „най-добър телевизионен продуцент или режисьор“. Шоуто е последвано от две версии: по Си Би Ес през 1985 и телевизия UPN през 2002 г.