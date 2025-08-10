Ще се омъжва ли Съла Тюркоглу

Личният живот на Съла Тюркоглу отново е център на внимание. Последните новини за евентуален брак на звездата от сериала „Шербет от боровинки“ предизвикаха истински фурор сред нейните фенове. Романтичната история може би се е разиграла на живописното езеро Комо в Италия, където според слуховете любимият на актрисата Ата Айълдъз ѝ е предложил брак. Твърди се, че този важен момент се е състоял на наета лодка, което е придало на събитието специална атмосфера.

Самата Съла даде коментар по темата в скорошно интервю: „Нямам планове за сватба, но съм по-щастлива от всякога!“

Гаджето на актрисата, Ата Айълдъз, е успешен бизнесмен, който предпочита да не афишира връзката си. Въпреки факта, че двамата рядко споделят подробности от личния си живот, косвени признаци показват сериозността на отношенията им. Според някои сведения, влюбените вече живеят заедно. Снимки на Съла с цветя и пръстен на фона на италиански пейзаж породиха много слухове и спекулации, но дали ще се стигне до брак, само времето ще покаже.