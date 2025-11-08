Жесток инцидент ще погуби Доа Коркмаз-Юнал

Изглежда, че създателите на “Шербет от боровинки” са стигнали до задънена улица. Основната сюжетна линия на четвърти сезон явно е трябвало да бъде забранената връзка между Доа и Фираз. Но след бойкота и заплахата от закриване, сценаристите са решили да променят сюжета, въпреки че все още не знаят как. И сега зрителите са изправени пред загубата на няколко главни актьори наведнъж.

Турските медии обявиха, че Батухан Бозкурт и Едже Иртем, които играят Фираз и Ишил, напускат проекта. Това решение на сценаристите силно изненада много зрители, особено напускането на Батухан. Няколко часа по-късно журналистката Оя Доган съобщи в социалните мрежи, че още двама главни актьори напуснат проекта.

Това са Сила Тюркоглу (Доа) и Емрах Алтънтопрак (Мустафа). Журналистката твърди още, че актьорите ще си тръгнат в следващите два епизода и, както е традицията на сериала, героите им ще бъдат изнесени с краката напред.

Тази новина силно изненада много фенове на поредицата, тъй като изглеждаше, че животът на Доа е вън от опасност след инцидента. Но очевидно сценаристите са решили друго. Какво точно ще се случи с Мустафа и Доа и под какъв претекст ще се отърват от Фираз, остава неизвестно.

В социалните мрежи се появи слух, че Джерен Каракоч също може скоро да напусне актьорския състав. Според непотвърдена информация, съдбата на Нурсем все още не е решена - ако сценаристите не успеят да є намерят нов съпруг, самата актриса вероятно ще се сбогува със сериала. Във всеки случай продуцентите и сценаристите подготвят пълно рестартиране на поредицата. Въпросът е кой ще гледа новия “Шербет от боровинки”, който няма нищо общо с оригиналната идея?