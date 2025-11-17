Нов исторически сериал тръгва премиерно по БНТ

Канонизиран от Вселенската патриаршия през 2015 година

„Свети Паисий - от Фараса към небесата” от понеделник до четвъртък

Нова историческа биографичната драма в два сезона и общо двайсет и един епизода - “Свети Паисий - от Фараса към небесата” тръгва премиерно по БНТ от 19 ноември. Поредицата е гръцка, посветена на Свети Паисий, канонизиран от Вселенската патриаршия през 2015 г. като Св. Паисий Светогорец. Серийният филм ще се излъчва от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по БНТ 1.

Историята започва с раждането на свети Паисий (със светско име Арсений Езнепидис) в село Фараса, Кападокия. След подписването на Лозанския мирен договор семейството на малкия Арсений е изселено и поема по тежкия път на бежанците към Гърция. Малкият Арсений расте в Коница, Епир, заедно с баба си и майка си, които му предават дълбоката си вяра в Христос и любовта към ближния.

Израснал с разказите за свети Арсений, у него още от ранна възраст се разгаря желанието да последва монашеския живот.

През 1945 г. постъпва в армията, където служи като радиотелеграфист. След уволнението си посещава Света гора. Скоро обаче се завръща в Коница по семейни причини и остава там три години.

През март 1953 г. заминава окончателно за Света гора и се установява в манастира Есфигмен. След три години се премества в манастира Филотей, където приема монашество и получава името Паисий. Изпраща снимка на майка си, с която се прощава, като є казва, че занапред за своя майка ще има Пресвета Богородица.

Режисьор на “Свети Паисий - от Фараса към небесата” е Стамос Цамис. В актьорския състав влизат Прокопис Агатоклеус, Никитас Цакироглу, Смарагда Смирнеу, Димитрис Ксантопулос, Димитрис Имелос, Христина Павлиду, Дросос Скотис, Деспина Гадзиу.

Както “Труд news” писа, скоро предстои още една премиера по БНТ и Bulgaria ON AIR- на новият български игрален сериал “Мамник” вдъхновен от едноименния бестселър на писателя Васил Попов, е продуциран от БНТ, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс.