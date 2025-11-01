Ирем Хелваджиоглу си разби главата, спасявайки бебето си

Семейната разходка на турската звезда се превърна в кошмар

През октомври 2024 г. Ирем Хелваджиоглу се омъжи за бизнесмена Урал Каспар. На 16 октомври 2025 г. беше обявено, че турската актриса е станала майка на момиченце. За съжаление, първите дни на майчинството й бяха помрачени от ужасяващ инцидент. Ирем, новородената й дъщеря и съпругът й претърпяха инцидент. Семейната разходка на турската звезда се превърна в кошмар. Тримата бяха ранени при сблъсък между мотоциклет и кола. Ирем сподели ужасяващата си история в социалните мрежи и благодари на всички за загрижеността им.

“Вървяхме по тротоара на път за вкъщи. Зад нас имаше кола и мотоциклет, който изхвърлен от сблъсъка, едва не ни удари, докато вървяхме по тротоара. В този момент Сора беше в ръцете ми и аз я държах здраво. Паднах и си ударих главата. Имах нужда от 10-12 шева за раната, която се отвори след удара в главата. Вече имах контузия на ръката от предишен инцидент. Съпругът ми, Урал, също пострада при падането”, написа тя.

Турската актриса пожела бързо възстановяване на всички участници в инцидента и подчерта, че тя и Урал ще следят отблизо разследването на инцидента с надеждата, че извършителят ще получи заслуженото наказание. За щастие всички се разминаха без сериозни наранявания и се прибраха у дома, след получена медицинска помощ.

Ирем Хелваджиоглу е добре позната на зрителите от ролята си на Нефес в популярния турски сериал “Разказът на едно морско сърце” (Sen Anlat Karadeniz), който й донесе широка известност не само в Турция, но и по света. Родена е на 2 февруари 1990 г. в Германия, но израства в Анкара, където по-късно завършва актьорско майсторство. Освен с впечатляващата си игра в телевизионни продукции, Ирем е известна и с ангажираността си към социални каузи и подкрепата за жени, преживели насилие - тема, която засяга и героинята й в най-известния й сериал.