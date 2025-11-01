Арестуваха сестрата на Къванч Татлъту

Къванч Татлъту е известен актьор с безупречна репутация. Той многократно е заявявал, че поддържа близки отношения със своите братя и сестри и че семейството им винаги е спокойно. Но не и този път.

По-малката сестра на турския актьор е арестувана. Мелиса беше задържана за нападение над приятелката на бившия си съпруг. Известната турска водеща Илкнур Йозкуш обяви това в социалните мрежи. Тя твърди, че е получила обаждане от неизвестен човек, който є е съобщил по телефона за непристойното поведение на Мелиса Татлъту. Тази новина е истински шок за турската общественост. Вътрешен човек потвърди, че слуховете за ареста на сестрата на Къванч Татлъту са верни. Мелиса наистина е била задържана, но вече е освободена. Източникът обаче не издава никакви други подробности.

Турските журналисти отбелязват, че цялото семейство на Къванч, включително съпругата му Башак Дизер, не е направило никакви изявления. Те тълкуват мълчанието им като потвърждение на скандалната новина. Мелиса Дилара Татлъту е по-малката сестра на Къванч, която изигра епизодична роля в сериала “Забранена любов” (тя е университетска приятелка на Бехлюл). Младата жена е разведена и има двама сина.