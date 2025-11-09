Керем Бурсин залюби инфлуенсърка

В началото на октомври Мелиса Тъпан официално потвърди раздялата си с Керем Бурсин. Според внучката на турския милиардер Сакип Сабанджъ, причината е интензивният им работен график. Оказва се обаче, че актьорът все пак намира време за романтични забавления.

Новата избраница на Керем Бурсин е инфлуенсърката Селин Ягджъоглу. Определят я като истински турски феномен в социалните медии. Младата фурия преди това излизаше с Берк Атан и Йозджан Дениз. Според турските медии Бурсин и Ягджъоглу се познават отдавна, но са се сближили докато актьорът имаше интимни отношения с Мелиса Тъпан.

Репортери твърдят, че Керем настоява да запази новата си връзка в тайна и Селин не възразява. Запознати казват, че известните личности са не само много щастливи, но и силно влюбени.

Самият Керем Бюрсин, както е негов обичай, не коментира новината. Феновете на актьора проучиха внимателно социалните мрежи на Ягджъоглу и, не успяха да намерят никакви доказателства за аферата є с актьора. Така стигнаха до заключението, че двамата старателно крият връзката си.