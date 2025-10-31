Атина е изправена пред нарастващ риск от оксидативно замърсяване

15% намаление на тези емисии би могло значително да намали оксидативния потенциал

Революционно международно проучване, публикувано в Nature, предупреждава, че Атина е сред най-замърсените градове в Европа по отношение на оксидативния потенциал на частиците във въздуха – тяхната способност да причиняват оксидативен стрес в човешкото тяло.

Изследователите установиха, че гръцката столица е сред шестте града с най-висок оксидативен потенциал за PM10 частици и сред първите три за по-фините и по-вредни PM2.5.

Проучването, координирано от Université Grenoble Alpes с участието на Националната обсерватория в Атина, премества фокуса от концентрацията на частици към химичната реактивност, фактор, който се очаква да определи новите граници за качеството на въздуха в ЕС през 2026 г., пише електронното издание на в. Kathimerini.

„Досега стандартите вземаха предвид само концентрацията на частиците, а не тяхното качество“, каза Никос Михалопулос от Атинската обсерватория. Той определи резултатите като „много тревожни“, свързвайки високия оксидативен стрес с емисиите от градския трафик и изгарянето на дърва.

Изследователите оценяват, че 15% намаление на тези емисии би могло значително да намали оксидативния потенциал в градовете.