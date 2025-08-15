Бащата на Сияна: Тук е така, возиш се кротко в автобуса и загиваш, отиваш при баба и дядо за ваканцията и загиваш, отиваш до магазина и загиваш

Бащата на Сияна, която трагично загуби живота си на пътя, също коментира зверската катастрофа в София. При нея 21-годишен шофьор се заби в автобус, отнемайки живота на един човек. Шестима са ранени.

Поредната безумна катастрофа. Отново погубен живот.

Автомобил се заби с 170км/ч в градски автобус, пълен с пътници. Загинал е пътник от автобуса.

Возиш се кротко в автобуса и загиваш, отиваш при баба и дядо за ваканцията и загиваш, отиваш до магазина и загиваш.

Законите без контрол са като врата в полето…..

Само за последното денонощие има 5 жертви на пътя.

Тук е така…

Update: Водача на лекия автомобил е от ромски произход, най-вероятно с купена книжка. Слабо грамотен.

Минал е на червен светофар.