Бащата на Сияна: Тук е така, возиш се кротко в автобуса и загиваш, отиваш при баба и дядо за ваканцията и загиваш, отиваш до магазина и загиваш

Бащата на Сияна, която трагично загуби живота си на пътя, също коментира зверската катастрофа в София. При нея 21-годишен шофьор се заби в автобус, отнемайки живота на един човек. Шестима са ранени.
Ето какво пише Николай Попов в профила си във Facebook:
Поредната безумна катастрофа. Отново погубен живот.
Автомобил се заби с 170км/ч в градски автобус, пълен с пътници. Загинал е пътник от автобуса.
Возиш се кротко в автобуса и загиваш, отиваш при баба и дядо за ваканцията и загиваш, отиваш до магазина и загиваш.
Законите без контрол са като врата в полето…..
Само за последното денонощие има 5 жертви на пътя.
Тук е така…
Update: Водача на лекия автомобил е от ромски произход, най-вероятно с купена книжка. Слабо грамотен.
Минал е на червен светофар.