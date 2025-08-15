Белгия, Германия и Нидерландия се споразумяха да отворят отново историческата железопътна линия „Железен Рейн“ за НАТО

Белгия, Германия и Нидерландия се споразумяха да отворят отново историческата железопътна линия „Железен Рейн“, за да подобрят военната мобилност в Европа на фона на нарастващите опасения за сигурността, свързани с Русия, според статия в Politico, публикувана на 14 август.

Решението, обявено от белгийския премиер Александър Де Кроо и холандския премиер Дик Схоф, има за цел да възстанови маршрута от 19-ти век между Антверпен и Рурския регион, който е неактивен от 1991 г.

Според Politico, обновената линия ще позволи на НАТО да премества войски и тежко оборудване по-бързо през Западна Европа, заобикаляйки задръстванията по други транспортни маршрути.

„Този проект е част от по-широки усилия за укрепване на европейската отбранителна инфраструктура и способността ѝ да реагира бързо на заплахи“, каза Де Кроо по време на съвместна пресконференция на 14 август.

Планът предвижда модернизиране на релсите, мостовете и сигналните системи, за да се отговори както на нуждите на гражданските товари, така и на военните стандарти на НАТО.

Очаква се повторното отваряне на „Железния Рейн“ също да засили търговските връзки между пристанището Антверпен - един от най-големите логистични центрове в Европа - и индустриалните центрове в германския регион Северен Рейн-Вестфалия.

РБК-Украйна съобщава, че проектът е в съответствие с инициативата на ЕС за военна мобилност, която финансира подобрения на инфраструктурата за двойно гражданско-военно ползване. Участващите правителства не са разкрили пълната стойност на строителните работи, но се провеждат проучвания за осъществимост, като се очаква строителството да започне през следващите няколко години.

По-рано беше съобщено, че Финландия е одобрила железопътен проект на стойност няколко милиарда евро, свързващ Финландия, Швеция и Норвегия, за да подпомогне съвместимостта с НАТО и да подобри транспорта в Арктическия регион.