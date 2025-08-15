Вучич за протестите в Сърбия: Всичко е организирано отвън

Още по темата: Вучич: Ще предотвратим всеки опит да се тласне Сърбия към хаос 14.08.2025 08:18

Насилниците ще бъдат подведени под отговорност

Всичко това беше организирано отвън, можеше да се види от реакциите на някои политици от Запада дори днес. Беше ясно за всеки нормален човек. Как се готвят с стълбовете, как и какво да правят, просто вижте тези кадри в Нови Сад, как изглеждат. Единственият въпрос е дали можем, въпреки целия натиск и атаките срещу нашия народ, можем ли да го издържим, и аз вярвам, че можем и съм убеден, че ще го направим, и затова призовавам хората да останат спокойни и да не се притесняват. Това каза президентът на Сърбия Александър Вучич по повод протетсите, обхванали страната, съобщава белградският „Политика”.

„Винаги ще бъдем с нашите хора, аз няма да ходя никъде, няма да се местя никъде”, каза още Вучич. „От всички лоши неща, които ни се случват, защото това разстройва всеки честен човек, има две добри неща. Първото е, че всеки нормален човек не е нужно да е политически ангажиран, сега може ясно да види кой предизвиква безредици, вълнения и насилие, а от друга страна, по улиците са много по-малко от тях, въпреки многобройните призиви... Хората вече снощи разпознаха какво правят, като се брои цял Белград, не са се събрали общо 3100 души, в целия Белград, на множество точки.”

По думите му, насилниците ще бъдат подведени под отговорност.

„Във всеки случай държавата има още много работа, ще има още много арести. Искам да се извиня на всички онези хора, които ми казват, че е време за извънредно положение, че е време да се изведе армията на улицата. Знам, че в тази страна има седем милиона президенти и, че всеки един от тях знае по-добре от мен какво трябва да се направи. Моля само онези хора, които знаят, че искам най-доброто за страната ни, да знаят, че ще претегля всеки ход със съюзниците си. Върховенството на закона ще трябва да проработи”, добави още Вучич.