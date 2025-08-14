Вучич: Ще предотвратим всеки опит да се тласне Сърбия към хаос

Още по темата: Вучич: В Сърбия няма да има гражданска война или конфликт 21.07.2025 14:45

Над 60 души са ранени при масови безредици в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че над 60 души са ранени по време на протестни атаки срещу офисите на Сръбската прогресивна партия и нейните активисти в Нови Сад, пише„Политика”.

„Само в помещенията на Сръбската прогресивна партия в Нови Сад има 64 ранени. В последния момент успяхме да осигурим достъп на линейки до тях“, каза Вучич по време на пресконференция.

Той уточни още, че властите работят за установяване на контрол над ситуацията. Същевременно Вучич обеща да възстанови обществения ред.

„Готови сме да изслушаме и да обсъдим промените, но не можем да преговаряме с хора, които смятат, че решението е да застрашат човешки животи. Дори не сме се сещали да използваме армията, няма да има гражданска война. Няма да има милост за насилниците и бандитите. Ще предотвратим всеки опит да се тласне Сърбия към хаос. Тези, които си мислят, че могат да подбудят конфликт, трябва да знаят – няма да успеят”, каза още Вучич.