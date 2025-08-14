Виктор Орбан: Брюксел иска да изгради Съединени европейски щати, един вид империя

Още по темата: Виктор Орбан: Русия спечели войната в Украйна 13.08.2025 07:07

Съюзът трябва да служи на държавите членки

В интерес на унгарците е да събират приятели и да поддържат добри отношения с великите сили, каза премиерът на Унгария Виктор Орбан, цитиран от MTI.

„Брюксел иска да изгради Съединени европейски щати, един вид империя. Някои страни харесват стремежа, други не; Унгария е сред суверенистите и не харесва централизираната бюрокрация в Брюксел, която се опитва да диктува как хората трябва да живеят в Унгария. Ние сме суверенисти и борци за свобода“, каза още Виктор Орбан.

Орбан обясни, че войната не е само между Украйна и Русия, тъй като е „прокси война“ между Русия и Запада; Унгария принадлежи на Запада.

Виктор Орбан подчерта, че поддържа добри отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

„Служа на интересите на страната и не искам да се присъединявам към никоя група държави. Бих искал да запазя суверенния обхват за външна политика и да запазя националния суверенитет на тази страна“, добави Орбан.

Критикувайки настоящото състояние и стремежи на Европейския съюз, Орбан обясни, че съюзът трябва да служи на държавите членки, защото „Европейският съюз (ЕС) не е за Брюксел и европейски институции, а за суверенни държави членки“.

Относно неотдавнашното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, Виктор Орбан заяви, че Европейският съюз е в губеща позиция по отношение на споразумението за митата, и отбеляза, че от едната страна има „лекокатегоричен“ преговарящ, а от другата – „тежкокатегоричен“ преговарящ, което е очевидно от резултата.

Той посочи, че председателят на Европейската комисия (ЕК) няма правомощия да предприема нито покупки на енергия на стойност 750 милиарда долара, нито европейски инвестиции на стойност 600 милиарда долара, тъй като Европейската комисия не разполага с финансовите ресурси за закупуване на американска енергия, нито с парите за инвестиране в Съединените щати.

Виктор Орбан подчерта, че най-голямата опасност е ангажиментът за покупки на оръжие, който е включен като „секретна“ точка в търговското споразумение, което според него се отнася до продажбата на оръжие от страна на Съединените щати на Украйна, за което Европейският съюз плаща.