Горски пожар достига предградията на Патра, наредена е евакуация

Горските пожари през последните два дни са изгорили около 10 000 хектара в цялата страна

Наредена е евакуация на жителите на предградията Патра, третия по големина град в Гърция, тъй като пожарът, който започна в Ахая, в южната част на полуостров Пелопонес, е достигнал градската зона.

Евакуираните жители ще бъдат настанени в залите на стадион „Пампелопонезиан“ в Патра.

Освен това, Детската болница Караманданейо се евакуира като предпазна мярка. Пациентите ще бъдат преместени в Университетската многопрофилна болница в Рио.

Властите също така продължават с предпазната евакуация на дома за възрастни хора „Константопулео“, разположен в района Гирокомео в Патра.

Кметът на Патра Константинос Пелетидис посочи липсата на пожарогасителни ресурси като причина за разпространението на пожара.

„Караманданио, Константопулио и нашите квартали се евакуират. Въпросът е как стигнахме дотук, когато целият град гореше, трябваше да молим за пожарникари, необходими за справяне с пожара, но не ги получихме“, каза той.

Освен това, пожарът е унищожил превозни средства, намиращи се в съоръженията на митническия офис в Патра. Според първоначалните оценки, приблизително 550 автомобила, по-голямата част от превозните средства на открито, са изгорели.

Според Националната обсерватория на Атина, горските пожари през последните два дни са изгорили около 10 000 хектара в цялата страна; в Ахая се смята, че са изгорели приблизително 2000.