61-годишна българка е загинала при катастрофа в Гърция

61-годишна българка е загинала при пътнотранспортно произшествие в района на Кератея, Гърция, съобщава Skai.gr. Пожарна кола се сблъсква с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.

Българката била транспортирана с линейка на Националния център за спешна помощ до местна болница, където починала малко по-късно. При сблъсъка леко са пострадали и двама пожарникари, които били откарани във Военна болница 251.

Според полицията шофьорът на пожарния автомобил е бил арестуван, а впоследствие освободен по прокурорско разпореждане.