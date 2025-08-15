Според Координационния щаб за третиране на военнопленници в отговор на Slidstvo.Info, над 100 чуждестранни граждани от 32 държави в момента са в украински плен. Тази бройка не включва руските граждани.

Най-голям брой от тези ззатворници идват от Централна Азия, като Узбекистан е на първо място, а Таджикистан - на второ. Други страни със значително представителство са Непал, Беларус, Шри Ланка, Казахстан и Йемен.

Длъжностните лица отбелязват постоянно увеличение на броя на заловените чуждестранни бойци всяка година. Координационният щаб отдава това на нарастване на броя на чуждестранните граждани, подписващи договори с руските въоръжени сили.

Към юли 2025 г. чуждестранните граждани (с изключение на руснаците) представляват 49% от всички затворници в Украйна - в сравнение с 42% през 2024 г., 9% през 2023 г. и 1% през 2022 г.

Данните, получени от проекта „Искам да живея“ на Координационния щаб от източници в руските въоръжени сили, изброяват 16 894 чуждестранни граждани от 121 държави и непризнати територии, които са се сражавали или все още се сражават срещу Украйна в руската армия.

Това включва 4658 граждани на Беларус, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан; 1013 от африкански държави; и 9961 от други държави и територии. Потвърдено е, че най-малко 678 от тези лица са убити.

До юни 2025 г. 6162 чуждестранни граждани без руско гражданство са подписали договори с руските въоръжени сили, в сравнение с 6011 за цялата 2024 г.

В интервю за Slidstvo.Info, 43-годишният беларуски гражданин Николай Журавльов описва пленяването си. След като е живял в Русия повече от десетилетие, той подписва договор с руските военни през февруари 2025 г., позовавайки се на патриотизъм както към Русия, така и към Беларус, както и на финансови мотиви.

След 18 дни обучение заедно с новобранци от целия бивш Съветски съюз, той е разположен в сектор Купянск и е заловен месец по-късно. Сега е държан в лагер за военнопленници в Западна Украйна. Там Журавльов получава заплати за лагерна работа, но не е получил обещаните плащания от руските военни.

Представител на Координационния щаб, Петро Яценко, заяви, че много от чуждестранните военнопленници вече не се издирват нито от Русия, нито от родните им страни, въпреки че са се сражавали по договор с руските военни. Решението дали те отговарят на законовото определение за наемници ще бъде взето в съда.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че от началото на 2022 г. Украйна и Русия са разменили над 10 000 военнослужещи чрез секретен канал, създаден от украинския бригаден генерал Дмитро Усов, след като е намерил телефон на руски офицер близо до Киев.

Каналът, в който по-късно са участвали посредници от Турция, Катар и Саудитска Арабия, е позволил редовни размени – включително евакуацията на над 2500 защитници от Азовстал – което го прави едно от най-обширните и непрекъснати усилия за размяна на военнопленници в съвременната война.