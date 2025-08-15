Тихата опасност под летните морета на Гърция

Гърция регистрира едни от най-високите проценти на удавяне в света

Лятото в Гърция е празник за сетивата. Слънцето целува с златни лъчи безкрайните пясъчни плажове. Морето, блестящо като сапфир под безоблачното небе, примамва с прохладната си прегръдка. Въздухът е овкусен с аромата на печена риба, носещ се от крайбрежните таверни, смесен с тихия шум от смях, детски гласове и музика, танцуваща по вълните.

Това е сезонът на безгрижните гмуркания, солената кожа и освобождаващата радост, която само гръцкото море може да предложи.

И все пак, под тази идилична картина се крие опасност. Всяка година стотици хора губят живота си, удавени – често в спокойни, плитки води, пише To Vima.

Само преди няколко седмици 11-годишно момче от Франция се удави, докато си играеше с маска за гмуркане в плитките води на плажа Маде в Ираклион, Крит. Няколко дни по-късно, друго 11-годишно момиче, което не можеше да плува, беше отнесено в морето от силен вятър, докато се носеше на надуваем кръг. Въпреки мащабната спасителна операция, тя не можа да бъде реанимирана. И в двата случая семейните почивки се превърнаха в невъобразима трагедия, сурово напомняйки, че удавянето може да стане безшумно и за секунди.

Удавянето често е бързо, безшумно и невидимо. По думите на Елиза Карапетян-Никотиан, говорител на Safe Water Sports, „Само през първите седем месеца на 2025 г. са регистрирани 167 случая на удавяне. Само през юли повече от 75 души загубиха живота си в морето или в басейни. Повечето жертви, както и през предходните години, са на възраст над 60 или 70 години.“

Опасността е най-голяма между 8 и 10 сутринта – часовете, когато по-възрастните плувци влизат във водата, за да избегнат обедната жега и тълпите. Но това са и часовете, когато плажовете често са без спасители. Ако възникне проблем, може да няма кой да помогне. „Губят се ценни минути“, предупреждава Карапетян-Никотиан.

Д-р Ангелики Ламброу, ръководител на Дирекцията за наблюдение на незаразни заболявания към Националната организация за обществено здраве (NPHO), обяснява, че времето за реакция е от решаващо значение – и често никой не забелязва жертвата. Удавянето рядко е съпроводено с викове или пръски. Особено за възрастните плувци, внезапни здравословни проблеми като припадък или сърдечни усложнения могат да направят оцеляването невъзможно в рамките на минути.

Въпреки 13 000-километровата си брегова линия и дълбоката си културна връзка с морето, Гърция регистрира едни от най-високите проценти на удавяне в света. През 2024 г. са загинали 395 души – 388 в морето, а останалите в езера, реки или язовири. Между 2020 и 2024 г. средният годишен брой на смъртните случаи е 357, или около 3,6 на 100 000 жители.

81% от жертвите са на възраст над 60 години, а 70% са мъже. През първата половина на 2025 г. в морето са станали 91 инцидента с фатален край – спад с 23% спрямо предходната година, но все пак трагично висок брой.

И не винаги става въпрос за предварителни здравословни проблеми. „Мнозина надценяват уменията си за плуване, влизат сами, отнасят се твърде далеч или получават крампи“, казва Карапетян-Никотиан. „Ако няма никой наблизо, това може да доведе до фатален изход за минути.“

Географският анализ показва, че удавянията са концентрирани в туристическите центрове и островите с дълги плажове, но с недостатъчно спасители спрямо броя на посетителите.

Някои от причините са тревожно лесно предотвратими. Храненето – дори лека храна като плодове или салата – преди плуване може да предизвика замаяност или припадък, тъй като тялото отклонява кръвния поток към храносмилането. Препоръчителното изчакване: два до три часа. Алкохолът също играе роля в десетки смъртни случаи всеки летен сезон, като забавя реакциите и влошава преценката.

Експертите наблягат на превенцията: осведоменост на обществото, уроци по плуване от ранна възраст и уважение към водата.

„Гръцкото лято може и трябва да остане символ на радост, светлина и свобода“, казва Ламброу. „С познания, отговорност и бдителност можем да се наслаждаваме на морето и басейните безопасно, като пазим себе си и любимите си хора.“