Възрастен мъж се удави на Халкидики

Пристанищната администрация на Ормос Панагиас започна разследване

86-годишен мъж се удави във вторник на Халкидики, съобщава To Vima. Властите съобщиха, че мъжът е бил открит в безсъзнание във водата близо до плажа Гялаки-Пиргадакия. Той е бил изваден на брега и откаран с линейка в здравния център „Агиос Николаос“, където лекарите са потвърдили смъртта му.

Пристанищната администрация на Ормос Панагиас започна разследване на инцидента и разпореди аутопсия от съдебната медицина в Солун, за да се установи точната причина за смъртта.

По-рано тази седмица 92-годишен мъж беше намерен мъртъв в пристанищната зона на Александруполи. Тялото му беше откарано в Общата болница в Амфиса за съдебномедицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта.