Два изтребителя F-35A на италианските военновъздушни сили бяха изстреляни в небето от военновъздушната база "Амари" в Естония на 13 август в рамките на мисията на НАТО за въздушно патрулиране, за да прихванат руски изтребители, действащи в региона, пише Military Watch Magazine. Това е първият път, когато италиански стелт изтребители са изстреляни в мисия за прихващане в Балтийския регион. Това се случи само ден след като унгарските военновъздушни сили разположиха изтребители Gripen C/D за подобна операция. Въпросните руски изтребители бяха едни от най-старите в инвентара на руските аерокосмически сили, включително изтребител за превъзходство във въздуха Су-27 Flanker и ударен изтребител Су-24М. И двата класа руски изтребители бързо бяха изведени от експлоатация през последните 15 години и се очаква последните им бройки да бъдат пенсионирани в началото на 30-те години на миналия век. И двата въпросни изтребителя са действали без летателни планове или транспондери, вероятно за да проучат отбранителните сили на НАТО в региона. Инцидентът се случи във време на високо напрежение между Русия и членовете на НАТО в цяла Европа, тъй като европейските държави предоставиха огромна материална и човешка подкрепа на продължаващите военни усилия в Украйна.

F-35 печели търгове в цяла Европа, ограничавайки местно произведените изтребители и конкурентните им американски изтребители като F-18E/F до много по-малки дялове от пазарите на изтребители на континента. Това промени баланса на силите между Русия и НАТО, тъй като F-35 предоставя значително по-добри възможности от всеки друг клас изтребители на НАТО или Русия. Като най-модерният клас изтребители от пето поколение, използван извън Китай, се счита, че F-35 предоставя ясно предимство пред руските изтребители от „поколение 4+“ като Су-35 и Су-30СМ, които формират гръбнака на флота му, като разликите в стелт възможностите и в сложността на техните сензори и авионика са значителни.

Въпреки че по-рано се очакваше Съветският съюз да въоръжи висококачествен изтребител от пето поколение около 2000 г., разпадането на държавата и последвалият икономически и индустриален упадък забавиха това с повече от две десетилетия, като днес руските аерокосмически сили разполагат само с един полк изтребители Су-57 от пето поколение . Съответно руските въоръжени сили разчитат много повече на мрежа от наземни системи за противовъздушна отбрана, за да противодействат асиметрично на въздушната мощ на НАТО.

Въпреки че ролята на Су-27 в руския флот е намаляла значително, подобрени варианти на самолета, включително Су-30, Су-34 и Су-35, са въоръжени с по-голямата част от изтребителните подразделения. Значителните забавяния в разработването на Су-57 принудиха руското Министерство на отбраната значително да разшири поръчките за Су-30 и Су-35 отвъд предишните очаквания.