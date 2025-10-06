Бившият гръцки премиер Алексис Ципрас подаде оставка като депутат

Взех решение по съвест

Бившият премиер Алексис Ципрас подаде оставка като член на парламента в понеделник, заявявайки, че ще продължи политическата си активност извън официалните структури на законодателната власт, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Оставката подхранва спекулациите, че 51-годишният политик може би планира да сформира нова лявоцентристка партия.

В изявление, след като подаде оставката си до председателя на Камарата на представителите преди новата парламентарна сесия, Ципрас заяви, че решението му е водено от съвест след 16 години в парламента, включително периоди като лидер на СИРИЗА, лидер на опозицията и министър-председател.

„Взех решение по съвест: да подам оставка от парламентарния пост“, каза Ципрас. „Това не беше нито лесно, нито необмислено решение. Подавам оставка, защото не мога и не искам да заемам поста депутат с всичките му привилегии, когато чувствам, че участието ми, особено в специалната позиция на бивш министър-председател, не допринася с нищо съществено за тези, които ми се довериха.“

Той критикува настоящия парламент за това, че не е в състояние да изпълнява конституционната си роля.

„Не мога и не искам да участвам официално в парламент, който, демократично отслабен, предимно поради отговорността на мнозинството, не успява да изпълни ролята, която Конституцията изисква и гражданите искат“, каза той.

Ципрас подчерта, че оставката му от парламента не означава оттегляне от политиката.

„Напускам сигурността на парламентарните скамейки. И се стремя да се върна към изпълнената с надежда несигурност на социалната ангажираност“, каза той. „Не да водя отгоре, а да слушам по-внимателно обществото и неговите нужди, освободен от офиси, задължения и механизми, които вече не могат да го представляват.“

Той призова за колективни действия за справяне с предизвикателствата пред Гърция, които той определи като икономически, политически, геополитически и преди всичко морални.

„Необходима е надежда. Чрез действия, не само думи. Действия, които показват, че не сме всички еднакви. Действия, чрез които можем да преодолеем днешните безизходици“, каза той.

Ципрас подчерта вярата си в движенията на обикновените хора, а не в партийните йерархии. „Не вярвам в месии или лабораторно създадени партийни конструкции. Но вярвам в силата на народните движения, които колективно се борят за социална справедливост. Вярвам във волята и действията на мнозина. Решен съм да се срещна с тях, с техните нужди и надежди.“

Според съобщенията, бившият министър Теодорос Дрицас е следващият, който ще заеме парламентарното място на Ципрас. Дрицас обаче напусна СИРИЗА и се присъедини към „Новата левица“, отцепническа фракция. Ако той заеме мястото, представителството на СИРИЗА ще спадне до 25 депутати, докато „Новата левица“ ще се увеличи до 12.