Меркел: Орбан не е „троянският кон“ на Путин в ЕС

През 2015 г. руснаците напредваха все по-агресивно в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан не може да бъде наречен „троянски кон“ за руския президент Владимир Путин; това би било абсурдно. Това каза в интервю за унгарското издание Partizan бившият германски канцлер Ангела Меркел.

„Не, това са глупости. Няма да се хванеме на това; мисля, че е абсурдно“, каза Меркел.

Според нея Орбан „винаги е представлявал позицията си на европейската сцена и често е обосновавал много добре позицията на Унгария“.

Освен това тя подчертава, че началото на войната в Украйна е било подпомогнато и от пандемията от COVID-19.

"Вече не можехме да се срещаме, защото Путин се страхуваше от пандемията от коронавирус. Ако не можете да се срещате, ако не можете да обсъждате различията си лично, тогава не можете да намерите нови компромиси“, отбелязва тя.

Относно това дали тя видя ескалацията на украинския конфликт през 2014 г., Меркел каза:

„През 2015 г. руснаците напредваха все по-агресивно в Украйна и тогава Франсоа Оланд, френският министър-председател, и аз решихме, че трябва да се постигне споразумение. Това беше Минското споразумение.“

Той вярваше, че то е „всичко друго, но не и перфектно“ и че руснаците не се придържат към него. Но сключването му беше правилният ход, защото донякъде смекчи ситуацията, така че Украйна да може да набере сили между 2015 и 2021 г., което той смята, че е успяла да направи.

„Вярно е, че оттогава нататък ние в Германия харчихме повече за отбрана, но не го направихме достатъчно бързо“, добави още Меркел.