ЕС изпраща остро послание на Украйна относно перспективите за членство в ЕС

Украйна се нуждае от подкрепата на всички 27 страни от ЕС

Висши служители на Европейския съюз (ЕС), които посетиха Украйна, отправиха строго послание към Киев, че има още много да се направи, за да се осигури членството, докато те работят за преодоляване на съпротивата на Унгария срещу присъединяването на Украйна, пише Reuters.

Украйна се нуждае от подкрепата на всички 27 страни от ЕС, за да стане член, но Будапеща я блокира да премине към следващия етап от преговорите за присъединяване, позовавайки се на опасения, включително езиковите права на етническите унгарци.

Позицията на Унгария разочарова другите държави от ЕС, а комисарят по разширяването на блока, Марта Кос, проведе миналата седмица високопоставена дипломатическа офанзива в Украйна, като се срещна с унгарското малцинство в западната част на страната, за да опита да облекчи напрежението.

За много хора в Украйна перспективата за членство в ЕС представлява лъч надежда за проспериращо бъдеще, повече от три десетилетия след като страната спечели независимост от Съветския съюз.

През 2014 г. проруски настроен президент беше свален от власт след масови протести, след като се опита да отклони Киев от стремежа му към членство в ЕС, а войната на Русия в Украйна направи присъединяването към ЕС още по-привлекателно за прозападните украинци.

Но опитът на Киев през лятото да ограничи независимостта на ключови контролни органи тревожи много европейски правителства и насочи вниманието към предизвикателствата пред реформите, пред които е изправена Украйна, която трябва да приведе законите си в съответствие със стандартите на ЕС.

ЕС „не може да приеме нова държава-членка, която всъщност не спазва на 100 % принципа на правовата държава“, заяви комисарят по разширяването на ЕС Кос в интервю за Ройтерс в Украйна.

Европейски служители дадоха да се разбере, че ако Украйна продължи с реформите и спазва изцяло нормите на правовата държава, те ще намерят начин да заобиколят съпротивата на унгарския премиер Виктор Орбан и да гарантират, че Украйна ще постигне напредък по пътя към присъединяването.

Датският премиер Мете Фредериксен, чиято страна председателства ЕС до края на декември, заяви в четвъртък в Копенхаген, че Украйна и ЕС могат да продължат да работят по реформите, за да помогнат на Киев да се подготви за членство.

Миналата седмица в Украйна европейски официални лица подчертаха, че спазването на върховенството на закона е предпоставка за членство.

Това послание беше отчасти отговор на мерките, предприети на 22 юли за установяване на по-голям контрол от страна на главния прокурор, политически назначен, върху украинското бюро за борба с корупцията и специализирана прокуратура.

Редки протести по време на война накараха украинското ръководство бързо да промени курса си, но този епизод привлече вниманието на най-близките партньори на Киев.

„Това, което се случи на 22 юли, никога не трябва да се повтаря“, заяви Кос в интервюто, като предупреди за риска от загуба на доверието на страните членки на ЕС и че всичко трябва да бъде коригирано „до края“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви през февруари, че Украйна може да се присъедини към блока преди 2030 г., ако продължи реформите си с настоящата скорост и качество, но този график се приема скептично от някои официални лица.

Украйна „е голяма, важна и стратегически разположена страна и нещата не могат да бъдат скрити под килима“, заяви един дипломат от ЕС.

Втори дипломат от ЕС заяви, че „виждаме впечатляващ напредък от страна на Украйна, особено предвид войната, но процесът на присъединяване към ЕС е труден и дълъг“.

В краткосрочен план опозицията на Унгария е основната пречка пред кандидатурата на Украйна.

През 2023 г. Орбан реши да не наложи вето на решението на лидерите на ЕС да започнат преговори за присъединяване с Украйна, но Унгария сега блокира преминаването на Украйна към следващия етап – преговори по „клъстери“, обхващащи тематични области на политиката.

Някои европейски служители лансираха идеята за започване на кластерите без единодушие в целия ЕС, заобикаляйки възражението на Унгария.

Но промяната на правилата изисква подкрепата на всички 27 държави и служителите казват, че продължаването на техническата работа с Украйна без официално започване на кластерите остава по-вероятният вариант в краткосрочен план.