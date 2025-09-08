Близо 90 000 осигурени лица са променили участието си в пенсионните фондове през второто тримесечие на 2025 г., прехвърляйки помежду им средства в размер на над 495 милиона лева. Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).



През периода от април до юни в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна. От тях реално осъществените прехвърляния са 89 890, като се отчита спад от 8,53% спрямо първото тримесечие на годината, когато участниците, сменили фонда си, са били 98 271.

Най-голям е броят на хората, променили участието си в универсалните пенсионни фондове (УПФ) – 83 899 души. Значително по-малко са тези в професионалните фондове (ППФ) – 5 666 души, а най-слаб е интересът за смяна при доброволните пенсионни фондове (ДПФ), където са регистрирани едва 325 промени.



Общата сума на прехвърлените средства възлиза на 495 553 543 лв. Основният дял от тях – 463 190 982 лв., е преместен между универсалните фондове. В професионалните фондове са прехвърлени 30 805 092 лв., а в доброволните – 1 557 469 лв.

Размерът на прехвърлените средства също бележи намаление спрямо първото тримесечие с 3,59 на сто. Средният размер на прехвърлената сума на едно осигурено лице за отчетния период е 5 512,89 лв.

За първото полугодие на 2025 г. общият брой на осигурените лица, възползвали се от правото си на промяна, достига 188 161 души. Сумата, която те са прехвърлили между различните пенсионни фондове от началото на годината до края на юни, надхвърля 1 милиард лева, достигайки 1 009 557 533 лв.