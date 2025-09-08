Седмичната анкета на “Труд нюз“: „Еко“ организации пречат на развитието на България

„Зеленият октопод“ срещу възхода на държавата: 9 от 10 българи не одобряват блокирането на инфраструктурни проекти

В рамките на седем дни сайтът trud.bg проведе анкета с въпроса: „Подкрепяте ли осуетяването на големи инфраструктурни проекти от „зелени“ организации?“ В нея се включиха 1887 читатели с уникален IP адрес, а резултатите са повече от красноречиви – огромното мнозинство от обществото е против намесата на тези структури в политиката на България.

90.35% от анкетираните смятат, че подобни организации пречат на развитието на държавата и действат в ущърб на обществения интерес.

На обратното мнение са едва 8.348%, които поставят акцент върху защитата на природата, докато 1.32% заявяват, че темата не ги интересува.

Сблъсъкът между националния интерес и „екологичните“ каузи не е нов. Достатъчно е да си припомним многогодишните съдебни битки и протести около магистрала „Струма“, забавянето на тунела под Шипка, както и блокирането на проекти за развитие на лифтовете в Банско и Витоша, които експертите определят като едни от най-екологичните транспортни средства.

През последните години редица публикации в българските медии очертават негативен образ на т.нар. „зелен октопод“ – неформално название за мрежа от неправителствени организации, обвинявани в упражняване на рекет върху държавата и бизнеса чрез непрекъснати жалби и режисирани протести.

Макар твърденията за „мафиотизация“ и „рекетьорство“ да остават в сферата на общественото мнение и журналистическите коментари, именно те подхранват усещането, че зад екологичните лозунги често стоят чужди икономически и политически интереси.

Според анализатори, недоверието към тези организации се засилва от факта, че голяма част от финансирането им идва от международни донори, което поражда въпроси дали блокирането на ключови за България проекти не обслужва външни агенти. Тази критика се подсилва и от честото припокриване между протестни действия и политически процеси – например активизации в предизборни периоди или при обсъждане на стратегически решения в парламента.

Въпреки острите обществени реакции, темата остава комплексна. Въпросът за съчетаването на икономическо развитие и опазване на околната среда е важен за всяка модерна държава. Анкетата обаче ясно показва, че българското общество не вярва, че „зелените“ организации у нас играят ролята на честен посредник в този баланс.

С резултат от над 90% неодобрение, проучването на trud.bg категорично очертава общественото усещане: българите искат изграждане на инфраструктура и модернизация, а не безкрайни блокади и съдебни спорове.

