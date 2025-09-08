Димитър Михайлов: 70 на сто от свинското е внос, очаква се ново поскъпване на месото

Ако изпълним искането на ЕК да се премахнат клетките за отглеждане на свине, птици и телета, това ще нанесе загуби в размер между 1,5 и 5 млрд. лв. на сектора, заяви той

Загуби между 1,5 и 5 млрд. лв. се очакват в сектор "Свиневъдство", ако държавата ни изпълни искането на ЕК да се махнат фиксаторите – клетките при отглеждане на свине, птици и телета. Това ще е допълнителен удар по бранша, имайки предвид, че поне 70 на сто от свинското месо на пазара е вносно. Очаква се ново поскъпване на месото.

Това съобщи изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов, цитиран от БНР.

"Махането на тези фиксатори е абсолютна промяна на технологията на производство. Министерство на земеделието още не е направило анализ, но по първоначални данни промяната на технологията за България би струвала между 1,5 и 5 млрд. лв. Това са огромни суми. А ЕК не дава информация как това ще се компенсира към производителите. Опасенията са, че от забраната на ЕК за клетки загубата ще е около 40%, защото премахването на фиксатори за свине майки ще доведе до смачкване на малките", аргументира се Михайлов.

По думите му сектор "Свиневъдство" е жертва на търговската война в Европа. Защото ЕС е наложил мита на Китай за електрическите автомобили, а китайците си връщат със свинското месо.

"Свинското месо все още е най-предпочитаното и тенденциите са така да остане", отбеляза Михайлов.

Според него е лоша карма, че свиневъдството и птицевъдството се считат за най-развитите сектори в страната и "нямаме нужда от помощ".

"70 на сто от свинското у нас е внос и причина за това е липсата на големи кланици. През 2024 г. е възстановено производството на свинско месо – 83 000 т, но то е едва 35 – 40% от вътрешния пазар", каза още експертът.