ДКСБТ с информация за цените на храните през последните три месеца

"Не наблюдаваме картина, по-различна от това, което се случва всяко лято. Последните 90 дни имаме стабилизиране на пазара. Имаме стабилна картина на международния пазар. Ние сме една малка функция от това, което става на европейски пазар."

Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на брифинг за цените на основните храни предаде.

Владимир Иванов предостави данните за измененията на цените на храните в срок от 90 дни (от 20 май до сега).

Захар за килограм в началото на периода е била 1.87 лв., а сега е 1.82 лв.. Фасулът - от 4.35 за кило, сега е 4.18 лева.

Ориз 3.38 в началото на периода, 3.34 лева към момента. Брашно е било 1.54 ,а днешната му цена е 1.49 лева. Олио на цена от 3.15 лева сега е 3.25. Яйцата са били 34 стотинки и 37 към момента.

Кашкавалът в началото на периода е бил 18.60, а сега е 17.73 лева. Сиренето от 11.40 лева е поскъпнало на 11.82 лв. за килограм.

Масло за 125 грама е било 3.17, а сега 3.16 лева. Кисело мляко 1.43 е началото на периода, сега 1.34. Прясно мляко е било 2.36, а сега е намаляло до 2.25 лева.

Свинското месо от 10.20 сега е 9.70. Пилешкото от 6.75 сега е 6.90 лева. Доматът от 2.47 към момента е 2.07. Краставицата 1.94 до 2.46 към момента, картофът от 1.39 на 1.03, зелето 1.70 на 1.01, морковите 1.31 на 1.23, лукът 1.36 на 1.09 лева.

Червения пипер е поскъпнал от 1.27 до 2.46 лева сега, а зелен пипер е намалял от 4.32 до 1.93 лева в момента. Тиквичките са били 1.30 лв. за килограм, а сега са 1.63. Лимон - 3.02 и е станал на 4.45 лева.

Прасковата е била 3.90, а сега е 3.66 лева. Кайсията от 5.80 лв. за кило сега е 3.70. Динята от 1.25 сега е 69 стотинки, а ябълката от 2.14 лв. сега е 2.83 лева.

"Храните най-много се влияят от климата, той е основната причина. На пазара няма външна тенденция и тревожни неща. Манипулации няма, всичко е въпрос на търсене и предлагане", завърши председателят на ДКСБТ Владимир Иванов.