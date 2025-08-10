Близък съветник на Путин изпадна в немилост, след като предложи спиране на войната в Украйна

В продължение на десетилетия президентът на Русия Владимир Путин се обръщаше към свой лоялен помощник за някои от най-деликатните си задачи. Сега този човек изпадна в немилост, след като предложи на шефа си да спре войната с Украйна и да започне мирни преговори, както и да ограничи правомощията на руските тайни служби, съобщава The New York Times (NYT), позовавайки се на свои източници.

Той е бил ключов помощник на Путин. След това се е възпротивил на войната в Украйна, като заявил, че смята нахлуването за грешка.

Този човек е заместник-началникът на президентската администрация Дмитрий Козак. Предложението му е коствало почти всичките му правомощия. Те са предадени на дриг заместник-началник на президентската администрация - Сергей Кириенко.

Според източници на NYT, Козак е казал пред колеги, че е представил на Путин предложение за прекратяване на бойните действия и провеждане на преговори. Те добавиха, че Козак също така е дал да се разбере, че е призовал Путин да проведе вътрешни реформи, включително засилване на контрола върху руските сили за сигурност и създаване на независима съдебна система.

Предложенията на Козак е малко вероятно да повлияят на позицията на Путин, който е обкръжен главно от хора, които подкрепят строгите му искания към Украйна, коментира NYT. Позицията на Козак обаче отразява разочарованието на част от руския елит от нежеланието на Путин да прави компромиси по отношение на войната и все по-неконтролираната власт на тайните служби.

Козак, който е роден в Кировоградска област, е лоялен съюзник на Путин още от времето си в кметството на Санкт Петербург в началото на 90-те години. Когато Путин става министър-председател през 1999 г., Козак става негов началник на кабинета. Той също така ръководи подготовката за Олимпийските игри в Сочи и интеграцията на Крим в Русия след анексирането му. Преди войната Путин възлага на Козак задачата да преговаря с Киев за Донбас.

През декември 2021 г. Козак приема помощник-държавния секретар на САЩ Карън Донфрид, която е била изпратена в Русия в отчаян опит да предотврати война, се казва в публикацията. Както пише бившият посланик на САЩ в Москва Джон Съливан, Козак „издухва дим от цигарите си със златен филтър в лицето на помощник-секретаря и започва дълги монолози за злия и коварен режим в Киев“.

Въпреки това, сред вътрешния кръг на Путин, Козак е единственият висш служител, който открито говори за своята позиция срещу войната, въпреки че не отправя тази критика публично, твърдят източници на NYT. Козак присъства на заседание на Съвета за сигурност на Русия, което се провежда преди началото на инвазията в Украйна и е излъчено по всички телевизионни канали. Както Ройтерс съобщи по-рано, по време на закритата част от заседанието, той се е обявил против ескалация на конфликта. Той също така е предупредил за тежките последици от войната, включително ожесточената съпротива от страна на Украйна, съобщиха източници на NYT, близки до Кремъл.

Дори след началото на инвазията Козак е разубеждавал руския президент, казаха източници на NYT, близки до Кремъл, и контакт на самия Козак на Запад, с когото заместник-началникът на президентската администрация е провеждал няколко срещи след февруари 2022 г. „Дайте ми аргументи“, е заявявал Козак нееднократно по време на тези срещи. Той е искал идеи, които биха могли да убедят Путин да промени курса.