„Няма технологии, заводи и инженери": Русия успя да произведе един граждански самолет тази година

MC-21, построен изцяло от руски компоненти, е много по-тежък

Датите за доставка многократно се отлагат

Наемат авиокомпании от Казахстан и Узбекистан да извършват вътрешни полети

Мащабната програма за съживяване на авиационната индустрия, която руските власти стартираха малко след началото на войната през 2022 г., планирайки да произвеждат десетки самолети годишно, за да заменят станалите недостъпни западни модели на Boeing и Airbus, се проваля.

От планираните 15 пътнически самолета за тази година руските производители са успели да доставят само един на превозвачите, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни от Ch-aviation, швейцарска служба за авиационни данни и статистика.

„Няма компонентна база, няма технологии, няма производствен капацитет, няма инженери… Ще са необходими години, ако не и десетилетия, за да се изгради всичко това от нулата“, казва пред изданието източник от руската авиационна индустрия.

Опитите на авиационния сектор да стане самодостатъчен идват на фона на по-широк спад в индустрията. През юли производството в руските фабрики спадна с най-бързите темпове от март 2022 г. насам, според индекса на мениджърите по покупките, а индустриалният растеж продължава да се забавя.

Високите лихвени проценти изиграха роля

в намаляването на производството на автомобили, фалита на въгледобивната промишленост, забавянето на растежа на износа на стоки като метали и петролни продукти и непостигането на целите за производство на самолети, като всичко това допринася за забавянето на икономиката, казват официални лица и представители на бизнеса.

През 2021 г. Русия добави 52 нови търговски самолета към флота си, включително 27 от Airbus, три от Boeing и 22 свои "Сухой Суперджет", построени от вносни части. Оттогава е получила само 13 нови самолета: 12 Суперджет, използвани от руски авиокомпании, и един Ту-214, двумоторен теснофюзелажен самолет, предназначен за полети на средни разстояния, според данни на FlightRadar24.

Сухой Суперджет - 100

Въпросният Ту-214 се използва от първия вицепремиер Денис Мантуров, според запознат източник и съобщение в руските медии.

Правителството многократно е преразглеждало производствените си планове. В средата на 2024 г. то намали плана си за доставки за 2024-25 г. от 171 на 21 самолета. Миналия месец служители заявиха, че плановете ще бъдат преразгледани отново, позовавайки се на високите лихвени проценти, които са направили финансирането по-скъпо и са забавили производството.

Държавният конгломерат „Ростех“, който контролира производството на Суперджет 100, Ту-214, пътническите самолети Ил-214 и новия Як-21, се затруднява да спази сроковете. Главният изпълнителен директор Сергей Чемезов заяви пред Ройтерс миналата година, че Русия ще строи свои собствени пътнически самолети, но датите на доставка многократно са били отлагани.

MC-21, построен изцяло от руски компоненти, е много по-тежък от версията, построена с вносни части. Това е намалило обхвата и горивната му ефективност, а авиокомпаниите бавно го приемат в експлоатация, според източник от руската индустрия.

Във вторник Чемезов каза на премиера Михаил Мишустин, че серийното производство на самолетите MC-21, Суперджет-100 и Ил-114 ще започне през 2026 г., две години по-късно от първоначално планираното.

Въпреки усилията за локализиране на производството, Русия остава

зависима от чуждестранни доставчици

Митнически данни, видени от Ройтерс, показват, че през 2024 г. са внесени компоненти на стойност най-малко 300 000 долара чрез посредници в Турция, Китай, Киргизстан и ОАЕ. Те включват части от френската Safran, американската Honeywell и британската Rolls-Royce. Русия е разработила система за паралелен внос, която позволява на стоки да влизат в страната чрез трети страни без знанието или съгласието на производителя.

"Русия се опитва да реши уникален и „хипер сложен“ проблем", заяви министърът на промишлеността и търговията Антон Алиханов миналия месец. „Никоя друга държава в света не произвежда самолети с пълно заместване на вноса“, каза Алиханов.

Намаляването на доставките на самолети, докато търсенето остава високо, води до по-високи цени за потребителите. Според Росстат цените на самолетните билети постоянно се покачват през 2023 и 2024 г.

Междувременно Москва е принудена да прояви креативност, като поиска от авиокомпании от страни от Централна Азия като Казахстан и Узбекистан да извършват вътрешни полети в рамките на Русия.