Украински дронове атакуваха рафинерия в Саратов (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха руския град Саратов снощи , като целта им беше местната нефтена рафинерия, където след атаката избухна масивен пожар.

Местни жители съобщиха за експлозии и падане на поне три безпилотни летателни апарата в района на предприятието.

В социалните мрежи има и много видеоклипове, показващи голям стълб дим и открит огън. Твърди се, че пожарът е бил регистриран в района на нефтопреработвателната компания.

Регионалният губернатор Роман Бусаргин също потвърди атаката, според него „има щети на едно от промишлените предприятия“.

"Индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон. Всички необходими служби за спешна помощ работят на място", написа той в "Телеграм".

Губернаторът не уточни подробности за повредения обект.

Бусаргин съобщи също, че един човек е загинал след падане на безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок. Има пострадали.

"Дронът е паднал в двора на жилищен блок. Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали", каза той.

В същото време Росавиация съобщи, че на летището в Саратов са отменени ограниченията за приемане и излитане на въздухоплавателни средства.