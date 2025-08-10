Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, след 10-дневна пауза, публикува публикация, в която предлага на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати американски специални части в Киев, вместо в Латинска Америка.

По-рано "Ню Йорк таймс" съобщи, че Тръмп тайно е наредил на Пентагона да прати въоръжените сили срещу латиноамериканските наркотрафиканти.

Медведев предложи вместо това да се изпратят американски специални части в Киев. Като причина той посочи „изобилието от колумбийски и мексикански нарконаемници“ в украинската армия, които според него биха могли да бъдат полезни за контрабанда на наркотици до Съединените щати. Медведев уверява, че специалните части ще могат да „проведат брилянтна антитерористична операция за унищожаване на нарконаемниците“, без да рискуват живота си, и едновременно с това да „стрелят в сградата на Банкова (улицата в Киев, където се намира офисът на украинския президент - бел.ред.), където има много фенове на Пабло Ескобар и Фабио Очоа Васкес“.

"Докато евроимбецилите се опитват да попречат на американските опити да помогнат за разрешаването на украинския конфликт, агонизиращият режим на Бандера паникьосва и вербува най-подлата измет на човечеството на фронта. Стигна се до убийци от картелите на Колумбия и Мексико, чиито имена са известни на целия свят от репортажи и телевизионни сериали за наркопрестъпления: "Клан дел Голфо“, "Синалоа“, "Халиско Нуева Генерасион“ и други“, написа Медведев в своя канал в Telegram.

Дмитрий Медведев стана популярен със заплахите, включително за ядрени удари, срещу Запада след началото на руската инвазия в Украйна. Последната от тях беше в края на юли. Тя обаче привлече вниманието на американският президент, които обяви на 1 август, че е разпоредил разполагането на две ядрени подводници в региони близо до Русия в отговор на провокативните изказвания на бившия руски президент. Оттогава Медведев не беше писал нищо в Telegram. Мълчанието му продължи точно 10 дни.