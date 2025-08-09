Руското МО: Ракети „Искандер“ нанесоха удари по украинските сили в Черниговска област

Руски войски, използвайки комплекс „Искандер“, нанесоха удари по струпване на техника и личен състав на украинските въоръжени сили близо до селището Стахорщина в Черниговска област. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

Както съобщи руското Министерство на отбраната, според разузнавателни данни, ракетен удар с високо-фугасна бойна глава е унищожил няколко тежкотоварни камиона, съдържащи оръжие и техника, както и военнослужещи от украинските въоръжени сили, извършващи товаро-разтоварни операции. Украинските въоръжени сили загубиха до 20 украински военнослужещи.