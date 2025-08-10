Украински дронове за първи път атакуваха Коми

В град Ухта, в автономна република Коми, в Северозападния федерален окръг на Руската федерация, беше обявена опасност от атака с дронове. Това съобщи градската администрация на официалната си публична страница.

Според местните Telegram канали, безпилотни летателни апарати са атакували местна нефтопреработвателната компания "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Публичната страница на новинарската програма „Ден“ съобщава: „Дрон се разби близо до нефтопреработвателната компания. Няма пожар, Няма изхвърляне на опасни емисии.“

Търговският център „Ярмарка“ в Ухта е евакуиран, както и нефтопреработвателната фабрика, разположена наблизо.

Освен това местните жители съобщават за прекъсвания в работата на мобилния интернет. На летището в Ухта са въведени временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети, съобщи Артьом Кореняко, представител на Федералната агенция за въздушен транспорт.

Според временно изпълняващия длъжността ръководител на областта Ростислав Голдщайн, в резултат на катастрофите с дронове няма пострадали.

Република Коми е атакувана от украински дронове за първи път от началото на пълномащабна война. Разстоянието до границата с Украйна по права линия е около 2000 километра.