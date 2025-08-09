Русия може да разположи Су-57 в Украйна

Руският Су-57 (с натовското наименование „Felon“) направи доста „пътуващо шоу“ през последната година, появявайки се на няколко забележителни авиационни изложения и въздушни шоута, включително авиошоуто в Джухай в Китай, изложението Aero India и изложението за аерокосмическа и отбранителна индустрия в Латинска Америка в Рио де Жанейро, Бразилия, пише The National Interest.

Руският Су-57 все още не е тестван в битка

Един от факторите за слабите продажби вероятно е, че Кремъл не е използвал „Фелон“ в значителна бойна роля в продължаващата война в Украйна. Сега обаче има съобщения, че Русия е готова да докаже на света, че Су-57 е действителен боен самолет.

„Defence Blog“ , индустриално издание, цитира доклади от онлайн авиационната група „Соняшнки“, че Су-57 се използва все по-често в бойни операции в Украйна, включително в „многосамолетни формирования“. Многоцелевият изтребител от пето поколение, въоръжен с ракети въздух-въздух Р-77М, осигурява прикритие за други самолети, които могат да изстрелват крилата ракета Х-69 или да изстрелват прецизно насочвани бомби по украински цели.

Въпреки че Москва не е потвърдила публично разполагането на Су-57, ако съобщенията са точни, това би било част от усилията на Кремъл да демонстрира възможностите на самолета.

„Чрез разполагането на Су-57 в зони на реални военни действия, Русия вероятно се стреми да генерира интерес от международни партньори и да демонстрира оперативната полезност на изтребителя в бойни условия“, обясни Defence Blog.

Разполагането на Су-57 може да бъде рискован ход, особено ако Украйна успее да свали „Фелон“, но „с войната в Украйна, служеща като полигон за реални изпитания, Русия изглежда решена да докаже, че Су-57 е нещо повече от прототипно наследство“.

Русия ще трябва да се надява, че Су-57 може да се представи както е рекламирано, или дори по-добре. „Щастлив изстрел“ от страна на Украйна или дори грешка на руски пилот биха могли да причинят много повече вреда, отколкото полза.

Боевете в Украйна са отразени в социалните медии до такава степен, че загубите са невъзможно да се скрият. Русия бързо изтъкна свалянето на американски F-16 Fighting Falcon тази пролет, както и унищожаването на доставени от Запада основни бойни танкове, включително немския Leopard 2, американския M1 Abrams и британския Challenger 2.

Не е изненадващо, че Москва се опитва да ограничи съобщенията за загубите на собствените си бойни самолети, като едва признава свалените изтребители. Прокремълските военни блогъри обаче са далеч по-открити в потвърждаването на подобни неуспехи и загуби.

Следователно, ако и когато Су-57 бъде загубен, това може да се окаже истинска PR катастрофа за Москва. Въпреки това, ОАК и Кремъл може да нямат голям избор. Това е ситуация, в която няма как да спечелят.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през тридесетгодишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs . Той живее в Мичиган.