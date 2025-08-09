Путин е заявил, че ще спре войната в замяна на Източна Украйна

Руският президент Владимир Путин е заявил пред специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф, че ще се съгласи на пълно прекратяване на огъня, ако Украйна изтегли войските си от целия източен Донецки регион. Това съобщава Wall Street Journal.

Според източници на изданието, Путин е представил на администрацията на американския президент Тръмп радикално предложение за прекратяване на огъня в Украйна. По-специално, като е поискал от Киев значителни териториални отстъпки и насърчаване на глобалното признаване на неговите права в замяна на прекратяване на военните действия.

Изданието пише, че това се отнася за Донецка област. В този случай Русия ще контролира Донецка и Луганска области, както и полуостров Крим, който анексира през 2014 г. и иска да бъде признат за суверенна руска територия.

Самият Уиткоф, по време на разговор с европейски представители, заяви, че руското предложение включва два етапа.

В първата фаза Украйна ще се изтегли от Донецка област и фронтовите линии ще бъдат замразени. Това ще бъде последвано от втора фаза, в която Путин и Тръмп ще се споразумеят за окончателен мирен план, който по-късно ще бъде договорен с украинския президент Володимир Зеленски.

Украински служител, който разговаря с Тръмп в сряда, заяви, че Киев по принцип не възразява срещу никакви предложения, но прекратяването на огъня ще бъде предпоставка за всякакви по-нататъшни стъпки.

Като част от това предложение, руският президент, според източници, е обещал, че правителството му ще приеме закон, с който се ангажира да не атакува Украйна или Европа.

Мирно споразумение

На 6 август беше съобщено, че Уиткоф е посетил Москва. Там той се е срещнал с руския диктатор Владимир Путин, за да обсъдят възможността за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

След това президентът на САЩ Доналд Тръмп разказа на украинския президент Володимир Зеленски за тази среща, като украинският лидер намекна, че Русия сега е по-склонна към прекратяване на огъня.

А Bloomberg, позовавайки се на източници, написа, че американски и руски представители подготвят споразумение за замразяване на войната.

Същевременно самият Тръмп заяви, че евентуален мирен план включва връщането на част от териториите на Украйна и взаимна размяна на земя с Русия.